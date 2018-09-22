В Волгодонске водитель иномарки сбил мужчину с ребенком

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-22T14:42:18+03:00

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В Волгодонске разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась накануне, 21 сентября. Водитель иномарки, двигавшийся по улице Морской, в темноте (было около восьми вечера) слишком поздно заметил людей на проезжей части, в результате сбил пешеходов. Пострадавших - мужчину и шестилетнего ребенка - доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

- По данному факту начата проверка, обстоятельства аварии устанавливаются, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области.

Напомним, в субботу, 22 сентября, в Ростове-на-Дону на Сельмаше в дорожном происшествии пострадала девушка. Как сообщили в социальных сетях, она находилась за рулем иномарки, которая столкнулась с кроссовером. Удар был такой силы, что после удара Toyota Land Cruiser встал на боковые колеса, врезавшись в частный дом.