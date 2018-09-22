Футболисты «Ростова» выйдут на матч с «Уфой» в черной форме
В субботу, 22 сентября, футболисты «Ростова» выйдут на матч с «Уфой» в черной форме. Об этом пресс-служба клуба сообщила в социальных сетях. Ранее в такой же форме молодежка «Ростова» одержала разгромную победу над сверстниками из «Уфы» - 4:0.
Напомним, матч начнется на стадионе «Ростов Арена» в семь вечера. Болельщиков просят заранее прийти на стадион.
- Для обеспечения комфортного отъезда со стадиона будет организована работа двух заказных маршрутов от «Ростов Арены» с западной и восточной части стадиона, - сообщает пресс-служба клуба. - Маршруты обслуживаются в период времени с 21:00 до 23:00 автобусами большой вместимости.
Цвет настроения черный.