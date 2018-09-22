2018-09-22T17:19:17+03:00
Общество

Футболисты «Ростова» выйдут на матч с «Уфой» в черной форме

Игра пройдет на новом стадионе
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Форма футболистов "Ростова". Фото: соцсетиФорма футболистов "Ростова". Фото: соцсети
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В субботу, 22 сентября, футболисты «Ростова» выйдут на матч с «Уфой» в черной форме. Об этом пресс-служба клуба сообщила в социальных сетях. Ранее в такой же форме молодежка «Ростова» одержала разгромную победу над сверстниками из «Уфы» - 4:0.

Напомним, матч начнется на стадионе «Ростов Арена» в семь вечера. Болельщиков просят заранее прийти на стадион.

- Для обеспечения комфортного отъезда со стадиона будет организована работа двух заказных маршрутов от «Ростов Арены» с западной и восточной части стадиона, - сообщает пресс-служба клуба. - Маршруты обслуживаются в период времени с 21:00 до 23:00 автобусами большой вместимости.

Цвет настроения черный.

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