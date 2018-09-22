В Ростове-на-Дону задержали серийного грабителя девушек

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-22T16:29:25+03:00

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Полиция Дона сообщила о задержании подозреваемого в грабежах. Последней жертвой мужчины стала жительница Советского района. Злоумышленник сорвал с нее золотую цепочку, после чего сбежал. Пострадавшая обратилась за помощью к стражам порядка.

- Дежурному она пояснила, что на улице Зорге неизвестный мужчина напал на нее, - рассказали в правоохранительных органах. - По подозрению в совершении этого преступления был задержали 37-летний ростовчанин.

Уже установлено, что он же напал на другую жительницу Ростова, также сорвав золотую цепочку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Сейчас оперативники проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории донской столицы. Если вина ранее судимого жителя донской столицы будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.