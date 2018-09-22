2018-09-22T18:19:59+03:00
Происшествия

В Ростовской области в аварии с грузовиком погибли три человека

На месте работают автоинспекторы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место аварииМесто аварииФото: ГУ МВД России по РО
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В субботу, 22 сентября, под Ростовом произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, на территории Аксайского района столкнулась легковушка и грузовик. Удар был такой силы, что скончались три человека, в том числе ребенок, которые находились в легковом автомобиле.

- На месте работают автоинспекторы, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Обстоятельства аварии еще уточняются, есть версия, что ее спровоцировал водитель грузовика, который решил развернуться, не уступив дорогу ВАЗ-2110.

Неофициально сообщают, что в машине погибла семья - супруги и десятилетний мальчик.

Напомним, весной на Северном обходе Ростова-на-Дону погибли три человека - фура с кирпичами протаранила Land Rover, после удара машины загорелись.

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