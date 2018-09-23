2018-09-23T08:48:58+03:00
Спорт

Ростов - Уфа 22 сентября 2018: матч закончился вничью

Ростов - Уфа 22 сентября 2018: итог встречи - 0:0
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Нападающий Видар Кьяртанссон дебютировать за «Ростов» в этой игре, но гола не забил.Нападающий Видар Кьяртанссон дебютировать за «Ростов» в этой игре, но гола не забил.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Поединок футбольных клубов "Ростов" и "Уфа", прошедший 22 сентября на "Ростов-Арене", закончился вничью. Трибудны стадиона были заполнены практически до отказа, но голов зрители так и не увидели. "Желто-синие" много владели мячом, но в первом тайме удалось создать лишь один по-настоящему опасный момент. Гулиев пробил с линии штрафной – гостей спасла штанга. Во втором тайме "Ростов" усилил давление на ворота соперника. На 66-ой минуте Тимофей Калачев мощно пробил из пределов штрафной – в последний момент удар заблокировал защитник. Концовку встречи донские мужики провели в атаке, но забить им так и не удалось. Итог встречи – 0:0.

- Сегодня мы не добились результата, которого хотели. Что не получилось? Если я начну объяснять, это будет долгий разбор с видео. Мы хотели выиграть и делали все для этого, но, видимо, действовали не так, - прокомментировал матч главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

Напомним, "КП" вела онлайн-трансляцию игры.

Еще больше материалов по теме: «ФК Ростов. Сезон 2018/2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меч Дона 29 сентября 2018: в центре Ростова-на-Дону пройдет рыцарский турнир
Купить iPhone XS в Ростове-на-Дону можно до старта продаж в России
Беременная женщина с 3-летним мальчиком попали под колеса иномарки в Ростове-на-Дону
В Ростовской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В Ростове-на-Дону задержали серийного грабителя девушек
Футболисты «Ростова» выйдут на матч с «Уфой» в черной форме
В Волгодонске водитель иномарки сбил мужчину с ребенком
В Ростове-на-Дону кроссовер, столкнувшись с иномаркой, влетел в частный дом
Купил наркотик в аптеке: в Ростове-на-Дону накрыли канал поставки сильнодействующих препаратов
В зоопарке Ростова-на-Дону пройдут показательные кормления амурских тигров
В Суворовском новая школа откроется к весне следующего года
В Ростове-на-Дону назвали улицу в честь легендарного артиста Михаила Бушнова
У полузащитника «Ростова» родился сын
В Ростовской области к году приговорили женщину, которая случайно задушила своего ребенка
"Ростов" - "Уфа" 22 сентября 2018: уехать от стадиона можно будет на двух шаттлах
Ростовские пивовары за ответственное потребление!
Ирина Безрукова сыграет жену донского священника
Не смог умчаться: в Ростовской области угонщик застрял в грязи
Аспирант ЮФУ дал старт эстафете огня Зимней универсиады-2019
Павел Деревянко затащил в постель известную блондинку
«Ростелеком» отметил значительный рост спроса на универсальные услуги связи
Жительницу Ростовской области оштрафовали на пять тысяч рублей за незаконную пенсию по инвалидности
Ростовская область практически готова к отопительному сезону
В Ростове-на-Дону отремонтируют Театральную площадь почти за 24 млн рублей
Концерт Монеточки в Ростове-на-Дону: фанаты бились за фото со звездой
«Выгодная осень» с Уральскими авиалиниями