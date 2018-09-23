Ростов - Уфа 22 сентября 2018: матч закончился вничью

СЕГОДНЯ 08:46 2018-09-23T08:48:58+03:00

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Поединок футбольных клубов "Ростов" и "Уфа", прошедший 22 сентября на "Ростов-Арене", закончился вничью. Трибудны стадиона были заполнены практически до отказа, но голов зрители так и не увидели. "Желто-синие" много владели мячом, но в первом тайме удалось создать лишь один по-настоящему опасный момент. Гулиев пробил с линии штрафной – гостей спасла штанга. Во втором тайме "Ростов" усилил давление на ворота соперника. На 66-ой минуте Тимофей Калачев мощно пробил из пределов штрафной – в последний момент удар заблокировал защитник. Концовку встречи донские мужики провели в атаке, но забить им так и не удалось. Итог встречи – 0:0.

- Сегодня мы не добились результата, которого хотели. Что не получилось? Если я начну объяснять, это будет долгий разбор с видео. Мы хотели выиграть и делали все для этого, но, видимо, действовали не так, - прокомментировал матч главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

Напомним, "КП" вела онлайн-трансляцию игры.