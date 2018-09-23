2018-09-23T09:08:51+03:00
Происшествия

Беременная женщина с 3-летним мальчиком попали под колеса иномарки в Ростове-на-Дону

Машина сбила их на пешеходном переходе
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".
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Вечером 22 сентября в социальных сетях появились сообщения очевидцев о ДТП, которое произошло в Ростове. Около 18:15 на перекрестке улиц Таганрогской и Стрелковой рядом с пешеходным переходом автомобиль KIA Rio сбил женщину с ребенком.

- Ребенок без сознания, на вид два-три года, его увезла скорая. Мама беременная, у нее пострадали ноги. Судя по тормозному пути, KIA ехала с превышением. Водителя тоже увезли на скорой - сердце не выдержало, - рассказал один очевидец.

- Шли по переходу, водитель не увидел их и сбил. Мама с малышом отлетели метров на давадцать, ребенок был на маленьком двухколесном велосипеде. Больше всего досталось малышу, помогали все кто был. Он поначалу не подавал признаков жизни, но потом появилось дыхание. Водитель в шоке, потерял сознание минут через семь, - добавил другой.

По информации сотрудников полиции, пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому переходу. За рулем иномарки находился 28-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка.

Ростовчане пишут в соцсетях, что главной причиной происшествия стало отсутствие светофора на данном перекрестке, который местные жители уже давно просят поставить. 17 августа на этом же месте уже погиб пешеход.

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