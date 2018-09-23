Купить iPhone XS в Ростове-на-Дону можно до старта продаж в России

СЕГОДНЯ 09:48 2018-09-23T10:41:03+03:00

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После того, как продажи новых "айфонов" стартовали в Европе и Азии, заветные "яблоки" появились на сайтах бесплатных объявлений и в Ростове-на-Дону, хотя официальный старт продаж гаджетов в России намечен только на 28 сентября.

- Продам iPhone XS в первый день продаж, 28 сентября. Новый, нераспечатанный, золотого цвета. Торга нет, обмен только на "макбук", - пишет один из пользователей сайта "Авито", запросив за смартфон 150 тысяч рублей.

Другой мужчина оказался "чуточку" скромнее и назначил цену в 145 тысяч за гаджет с гораздо большим количеством памяти. Если посмотреть еще объявления, то можно обзавестись новым "яблоком" и за 95 тысяч рублей.

- Средняя стоимость за модель Xs на 64 гигабайта достигает 142 тысяч рублей, на 256 гигабайт - 205 тысяч, - сообщают сотрудники сайта "Юла", промониторив данные по стране.

В основном, дорогие телефоны оказываются в России через челноков, которые покупают "трубки" за границей и везут их сюда, чтобы перепродать подороже тем, кто во что бы то ни стало хочет быть первым обладателем новой модели в своем городе.