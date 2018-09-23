Меч Дона 29 сентября 2018: в центре Ростова-на-Дону пройдет рыцарский турнир

СЕГОДНЯ 10:33 2018-09-23T10:37:25+03:00

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29 сентября в Ростове-на-Дону, в парке Горького пройдет городской фестиваль средневековой культуры и турнир по полноконтактным боям "Меч Дона". Организаторы мероприятия сообщают, что вход будет бесплатным. Гостей ожидают старинные ремесла, средневековые забавы, музыка и танцы, фотозона, мастер-классы по фехтованию, каллиграфии и геральдике, конкурсы костюмов и доспехов. Также на фестивале будет организована тематическая торговая площадь.

Рыцари в доспехах будут биться в форматах "один на один", "три на три" и "пять на пять". Ну и конечно, какой турнир без прекрасных дам в изысканных платьях? Праздник мечей, топорв и кольчуг стартует в 11 часов утра.

Добавим, что в прошлом году в Ростове уже проходил подобный фестиваль. А показательные рыцарские турниры стали проводиться еще раньше.