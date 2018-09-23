Новый микрорайон на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону "подтянет" соседние кварталы

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-23T11:00:28+03:00

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В мэрии Ростова обсудили вопросы реновации территории старого аэропорта города с учетом строительства объектов социальной инфраструктуры. Новые школы и детские сады, которые появятся в данном микрорайоне, должны быть рассчитаны не только на планируемую численность населения, но и на ситуацию в прилегающих к аэропорту территориях. А там сейчас расположены четыре школы, фактической наполняемостью в 3900 учащихся, и десять детских садов численностью в 2858 мест. Дефицит мест в общеобразовательных учреждениях в данном районе составляет 1245 мест, а в детсадах – 731.

Как сообщает администрация города, Управление образования изучило проект техзадания на разработку концепции общеобразовательной школы на 1500 учащихся и детского сада на 250 мест. Столь масштабные проекты потребуют значительных затрат, в связи с чем донская столица должна принять участие в государственных программах РФ и привлечь средства федерального бюджета. Первый шаг уже сделан - по итогу совещания замруководителя Дирекции «Школа-2025» Василий Емельянов отметил, что предложения администрации Ростова по привлечению федеральных денег на строительство соцобъектов на территории старого аэропорта заслуживают внимания и будут рассмотрены.