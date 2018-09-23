Отключения света в Ростове-на-Дону 24 сентября 2018: без электричества останутся сотни домов
Согласно графику отключений Ростовских городских электросетей, 24 сентября в донской столице без света останутся следующие адреса.
С 9 до 16 часов - Пушкинская, 211, 215, 217, 221, 225 227; Адыгейская, 30;
С 9 до 17 часов - Балашовская, 13-17, 10-16; Вагулевского, 5-25, 4-16; Защитный, 1-13, 23-33, 2-22; Моторный, 1-23, 2-20; Трудящихся, 1-45, 2-44; Кавалерийский, 12-14; Межевая, 3-83, 2-76; Нагорная, 3-71, 2-86; Профсоюзная, 3-19, 6-104; Русская, 1-7, 2-28; Солдатский, 1-11, 2-10; Тельмана, 55-71, 36, 58; Лермонтовская, 90, 92, 93-119; Города Волос, 25, 35; Газетный, 111-119; Семашко, 98-106; Майская, 1-13, 2-12; 18-я Линия, 1-23, 2-30; площадь Карла Маркса, 16-30, 7-11; Советская, 3-11; Иртышский, 41-117, 52-120; Пронский, 39-105, 38-98; Свирский, 73-93, 78-98; Белорусская, 84-90; Украинская, 93-107, 74-86; Вятская, 58-64;
С 9 до 13 часов - Водоотводный, 1-25, 2-24; Загорская, 10-40, 17; Отечественный, 1-23, 2-22; Петрашевского, 51-53; Ракетный, 1-29, 2-28; Стачки, 9Б; Казахская, 20-42; 2-я Киргизская, 45-47, 32; Манычский, 3-31, 6-34; Сальский, 1-27, 2-24; Медведицкий, 1-21, 2-24; Донской, 1-21, 2-32.
С 10 до 12 часов - Суворова, 34А, 34-42, 45-69; Большая Садовая, 87-97.
С 13 до 17 часов - Хоперский, 1-21, 2-24; Андрея Сладкова, 39-79, 94-194; Быковского, 2-48; Манежная, 62-94, 69-103; Мичуринская, 1-25; Петрозаводская, 1-25, 2-26; Рижская, 63-95, 68-114; Содружества, 2-30; Череповецкая, 47-79, 48-80.