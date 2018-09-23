Зашел в гости: ростовчанин воровал драгоценности у своих знакомых
Ростовские полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в двух кражах. В поле зрения правоохранителей он попал после заявления жительницы Октябрьского района города - у женщины пропали драгоценности.
- Полицейские выяснили, что злоумышленник гостил в квартире своей знакомой. Когда хозяйка отвлеклась, он украл из шкатулки золотые изделия, - передает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.
После его задержания была установлена причастность ростовчанина и к другому преступлению – таким же способом он похитил ювелирные украшения у мамы своего приятеля. Украденные драгоценности мужчина успел сдать в ломбард. Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей. На данный момент возбуждены два уголовных дела по статье «Кража».