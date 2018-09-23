Спасатели откачали почти утонувшую в Дону женщину

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-23T13:31:34+03:00

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Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах сообщает о женщине, которую достали из реки Дон в Багаевском районе 21 сентября. Вечером специалистам позвонил рыбак, который увидел плавающее тело. Лицо "утонувшей" было погружено в воду. Вместе рыбаки и прибывшие на место спасатели вытащили даму на берег, признаков жизни она не подавала. Однако, сотрудники поисково-спасательной службы не зря едят свой хлеб - они откачали женщину и передали ее бригаде скорой помощи.

По словам очевидцев, спасенная была сильно пьяна.

Добавим, что с начала года на территории Ростовской области утонул 31 человек, с начала купального сезона - 15 (по данным регионального управления МЧС на конец июля).