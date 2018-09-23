С начала года в Ростове-на-Дону произошло 100 аварий с автобусами и маршрутками

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-23T13:44:39+03:00

С начала года в Ростове-на-Дону с участием автобусов большой и малой вместимости произошло 100 ДТП. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Сотня ДТП с участием автобусов и маршруток произошла в Ростове-на-Дону с начала текущего года, погиб один человек и еще 42 получили травмы. Такие цифры озвучил начальник госавтоинспекции по городу Алексей Кошманов на встрече с руководителями и инженерами по безопасности дорожного движения предприятий общественного транспорта. Он также отметил, что в результате проверок полицейскими выявлено 115 технических недостатков в состоянии автобусов и 4777 водителя были привлечены к ответственности за правонарушения.

- Полковник Кошманов детально разобрал причины ДТП с участием пассажирского транспорта и сопутствующие им обстоятельства, уделив при этом особое внимание авариям, получившим общественный резонанс, - передает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

После участники встречи обсудили ряд предложений по совершенствованию взаимодействия между дорожной полицией и автоперевозчиками, позволяющих повысить уровень транспортной дисциплины водителей автобусов и маршрутных такси.