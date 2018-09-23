2018-09-23T16:06:13+03:00
Происшествия

Двое молодых грабителей из Новочеркасска задержаны в Ростове-на-Дону

Парням всего по 21 и 22 года
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону сотрудники полиции по горячим следам раскрыли уличный грабеж.В Ростове-на-Дону сотрудники полиции по горячим следам раскрыли уличный грабеж.Фото: ГУ МВД России по РО
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В Ростове-на-Дону полицейские задержали уличных грабителей по горячим следам. Вечером 22 сентября около одного из домов Ленинского района города на двоих приятелей было совершено нападение незнакомых им молодых людей. Так же двое парней подошли к местным "поговорить", но разговор очень быстро перешел в рукоприкладство.

- Злоумышленники толкнули собеседников и забрали у них мобильный телефон и золотую цепочку, - рассказали в полиции. - Находясь на маршруте, сотрудники патрульно-постовой службы заметили убегающих парней и остановили их для выяснения ситуации, после чего задержали и доставили в дежурную часть. Злоумышленниками оказались 21 и 22-летний жители Новочеркасска.

Похищенное добро общей стоимостью около 10 тысяч рублей нападавшие планировали продать, но не успели. Чужое имущество стражи порядка изъяли и вернули законным владельцам. А вот в отношении двоих жителей казачьей столицы возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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