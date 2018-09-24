2018-09-24T10:19:41+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали мужчину по подозрению в изнасиловании и убийстве шестилетней дочери

По факту произошедшего возбудили уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Главный подозреваемый в убийстве ребенка - отецГлавный подозреваемый в убийстве ребенка - отецФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону задержан 28-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании и убийстве шестилетней дочери.

- По данным следствия, 21 сентября в одном из домовладений обнаружено тело шестилетней девочки с признаками удушения, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Было установлено, что до наступления смерти девочка была изнасилована. Следком считает, что именно отец причастен к этому преступлению. По факту возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

- Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, - добавляют в следкоме.

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