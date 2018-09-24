2018-09-24T10:54:49+03:00
Общество

Погода на неделю 24-30 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: днем обещают до плюс 19 градусов

Выясняем, какая погода ждет ростовчан с 24 по 30 сентября 2018 года
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода ждет ростовчан с 24 по 30 сентября 2018 года. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ждет ростовчан с 24 по 30 сентября 2018 года. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

Погода на неделю 24-30 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: днем обещают до плюс 19 градусов. В понедельник, 24 сентября, станет самым жарким днем предстоящей недели. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов тепла. Осадков не ожидается, будет солнечно.

Во вторник, 25 сентября, похолодает до плюс 16 градусов и пойдет дождь. Он ожидается с 9 до 15 часов утра. При этом порывы ветра временами будут достигать от шести до 12 метров в секунду.

В среду, 26 сентября, еще на градус холоднее. Правда, северо-западный ветер стихнет до трех-четырех метров в секунду.

Столбики термометров поползут вверх, начиная с четверга, 27 сентября. Днем от 11 до 15 градусов. В пятницу, до плюс 17 градусов. В субботу и воскресенье до 19 градусов.

Атмосферное давление выше нормы до 765 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» выступает генеральным партнером III Всероссийской конференции «Информационная безопасность и импортозамещение»
«Губы свои, зубы тоже»: «Миссис Россия» Полина Диброва рассказала, зачем складывает губы уточкой
После демонстрации вязанных трусов, «Мисс Россия» Татьяне Котовой поклонники предлагают связать еще носки и сапожки
В центре Ростова-на-Дону обновят дорожные знаки и светофоры за 50 млн рублей
В Ростове-на-Дону на Малиновского иномарка влетела в столб
На фоне храма в нижнем белье: поклонники осудили пловчиху Юлию Ефимову за фривольное фото
Путин отправил в отставку куратора выборов в Заксобрание Ростовской области
В Ростове-на-Дону задержали мужчину по подозрению в изнасиловании и убийстве шестилетней дочери
Ростовчанин продает мяч с автографами сборной России за миллион рублей
Двое молодых грабителей из Новочеркасска задержаны в Ростове-на-Дону
30-летняя женщина погибла под колесами легковушки на трассе под Ростовом-на-Дону
С начала года в Ростове-на-Дону произошло 100 аварий с автобусами и маршрутками
Спасатели откачали почти утонувшую в Дону женщину
Зашел в гости: ростовчанин воровал драгоценности у своих знакомых
Отключения света в Ростове-на-Дону 24 сентября 2018: без электричества останутся сотни домов
Новый микрорайон на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону "подтянет" соседние кварталы
Меч Дона 29 сентября 2018: в центре Ростова-на-Дону пройдет рыцарский турнир
Купить iPhone XS в Ростове-на-Дону можно до старта продаж в России
Беременная женщина с 3-летним мальчиком попали под колеса иномарки в Ростове-на-Дону
Ростов - Уфа 22 сентября 2018: матч закончился вничью
В Ростовской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В Ростове-на-Дону задержали серийного грабителя девушек
Футболисты «Ростова» выйдут на матч с «Уфой» в черной форме