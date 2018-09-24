СЕГОДНЯ 10:54 2018-09-24T10:54:49+03:00

Выясняем, какая погода ждет ростовчан с 24 по 30 сентября 2018 года. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Выясняем, какая погода ждет ростовчан с 24 по 30 сентября 2018 года

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Погода на неделю 24-30 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: днем обещают до плюс 19 градусов. В понедельник, 24 сентября, станет самым жарким днем предстоящей недели. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов тепла. Осадков не ожидается, будет солнечно.

Во вторник, 25 сентября, похолодает до плюс 16 градусов и пойдет дождь. Он ожидается с 9 до 15 часов утра. При этом порывы ветра временами будут достигать от шести до 12 метров в секунду.

В среду, 26 сентября, еще на градус холоднее. Правда, северо-западный ветер стихнет до трех-четырех метров в секунду.

Столбики термометров поползут вверх, начиная с четверга, 27 сентября. Днем от 11 до 15 градусов. В пятницу, до плюс 17 градусов. В субботу и воскресенье до 19 градусов.

Атмосферное давление выше нормы до 765 миллиметров ртутного столба.