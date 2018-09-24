На фоне храма в нижнем белье: поклонники осудили пловчиху Юлию Ефимову за фривольное фото
В социальных сетях набирает обороты скандал вокруг чемпионки Европы по плаванию Юлии Ефимовой из города Волгодонска Ростовской области. Спортсменка опубликовала в своем Instagram фотографию на фоне храма и живописного заката, которую подписала:
- Счастье в мелочах.
Однако многих смутил наряд пловчихи. Почти сразу последовал вопрос:
- А это точно платье?
И сразу как из рога изобилия на Юлию обрушился шквал негатива.
- Ну зачем ты на фоне храма в нижнем белье фоткаешься!?? - написал один из подписчиков.
- Красиво, но очень провокационно... Ну не на фоне же храма... Зачем? - задал вопрос другой.
Но были и те, кто призвал Юлию прислушаться к мнению большинства:
- Ты классная девушка, но ко мнениям людей прислушивайся. Удали фото. На заднем фоне храм все таки.
Другие же не увидели в снимке ничего предосудительного:
- Юля, жги дальше, - написали они.
Всего за пару дней пост с фото набрал больше 16 тысяч лайков.
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