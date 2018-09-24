2018-09-24T11:11:33+03:00
Общество

На фоне храма в нижнем белье: поклонники осудили пловчиху Юлию Ефимову за фривольное фото

И требуют его удалить
ГОШЕВ Игорь
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Многих смутил наряд пловчихи. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Многих смутил наряд пловчихи. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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В социальных сетях набирает обороты скандал вокруг чемпионки Европы по плаванию Юлии Ефимовой из города Волгодонска Ростовской области. Спортсменка опубликовала в своем Instagram фотографию на фоне храма и живописного заката, которую подписала:

- Счастье в мелочах.

Однако многих смутил наряд пловчихи. Почти сразу последовал вопрос:

- А это точно платье?

И сразу как из рога изобилия на Юлию обрушился шквал негатива.

- Ну зачем ты на фоне храма в нижнем белье фоткаешься!?? - написал один из подписчиков.

- Красиво, но очень провокационно... Ну не на фоне же храма... Зачем? - задал вопрос другой.

Но были и те, кто призвал Юлию прислушаться к мнению большинства:

- Ты классная девушка, но ко мнениям людей прислушивайся. Удали фото. На заднем фоне храм все таки.

Другие же не увидели в снимке ничего предосудительного:

- Юля, жги дальше, - написали они.

Всего за пару дней пост с фото набрал больше 16 тысяч лайков.

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Чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова порадовала поклонников летним снимком.

- Просто давно не было фото в купальнике, - игриво подписала она снимок, на котором стоит в профиль и демонстрирует идеальную фигуру.

Всего за несколько часов пост спортсменки набрал десятки тысяч лайков и комплиментов. (Подробности)

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