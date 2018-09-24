В Ростове-на-Дону на Малиновского иномарка влетела в столб

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-24T11:15:38+03:00

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В социальных сетях ростовчане сообщили об аварии, которая случилась на улице Малиновского. Водитель иномарки, не справившись с управлением, на скорости влетел в столб.

- Скорая и пожарные прибыли быстро, причины ДТП пока неизвестны, запаха алкоголя не было, - написал очевидец. - Водитель жив, в сознании, уехал на скорой.

Напомним, в минувшие выходные произошло сразу несколько аварий с участием пешеходов. В частности, на трассе Ростов - Таганрог водитель автомобиля «Лада Веста» сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Похожее ДТП случилось на дороге в сторону Азова, где водитель иномарки допустил наезд на мужчину (личность еще не установлена), а в Ростове сбили беременную женщину с двухлетним ребенком. Пострадавших доставили в больницу. По фактам ДТП начаты проверки.