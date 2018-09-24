В центре Ростова-на-Дону обновят дорожные знаки и светофоры за 50 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-24T13:07:22+03:00

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В центре Ростова планируют обновить дорожные знаки. Власти ищут подрядчика, который установит новые указатели и заменит старые - всего около 4,5 тысячи штук. По данным сайта госзакупок, на это собираются потратить 50 миллионов рублей. В сумму, правда, входят еще 160 новых светофоров и 50 светильников, которые будут работать на солнечной энергии. То есть, для них нужно будет установить еще 17 солнечных электростанций.

Все это нужно смонтировать к 30 ноября, подрядчик определится завтра, 25 сентября.

Добавим, что Ростове до 10 октября будут ограничивать движение по Буденносвкому проспекту - на участке между улицами Береговая и Текучева. Там проходят геолого-изыскательские работы. Ограничение будет частичное и поэтапное - на небольших участках, не более одной полосы движения.