2018-09-24T14:23:52+03:00
Общество

После демонстрации вязанных трусов, «Мисс Россия» Татьяне Котовой поклонники предлагают связать еще носки и сапожки

Народ до сих пор не может прийти в себя от увиденного
ГОШЕВ Игорь
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После демонстрации вязанных трусов, «Мисс Россия» Татьяне Котовой поклонники предлагают связать еще носки и сапожки.После демонстрации вязанных трусов, «Мисс Россия» Татьяне Котовой поклонники предлагают связать еще носки и сапожки.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова из Ростовской области не перестает шокировать поклонников своего Инстаграм. Не так давно красавица опубликовала фото, на которых она без трусиков.

Народ в комментариях тут же начал призывать красотку к порядку - мол, негоже в таком виде перед людьми щеголять. Комментарии были настолько колкими, что даже красавица со стальной выдержкой вступила в дебаты с подписчиками. В начале она поставила на место всех тех, у кого были претензии к ее фигуре.

А после опубликовала видео, где рассказала о закулисье таких снимков. Оказалось, для того чтобы их сделать, совсем необязательно снимать нижнее белье.

Когда, казалось бы, удивить уже можно мало чем, появился следующий пост. Он вызвал шквал лайков и комментариев. На нем донская красавица явилась народу в вязанных бикини. И, похоже, это настолько понравилось ее поклонникам, что они даже стали предлагать ей свои услуги. В частности, в ответ на фото в откровенном коктейльном платье, певицу засыпали предложениями связать для нее сапоги или носки.

Ну, и как обычно, сотни комментариев в духе: «Любимая моя, ну какая же ты шикарная не могу просто», «Дорогая моя, ты просто идеальная!» и «Суперкрасотка».

kottovakottova
Осенью, когда так хочется закутаться в плед
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