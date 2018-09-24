После демонстрации вязанных трусов, «Мисс Россия» Татьяне Котовой поклонники предлагают связать еще носки и сапожки

СЕГОДНЯ 14:19 2018-09-24T14:23:52+03:00

Народ до сих пор не может прийти в себя от увиденного

Изменить размер текста: A A

«Мисс Россия» Татьяна Котова из Ростовской области не перестает шокировать поклонников своего Инстаграм. Не так давно красавица опубликовала фото, на которых она без трусиков.

Народ в комментариях тут же начал призывать красотку к порядку - мол, негоже в таком виде перед людьми щеголять. Комментарии были настолько колкими, что даже красавица со стальной выдержкой вступила в дебаты с подписчиками. В начале она поставила на место всех тех, у кого были претензии к ее фигуре.

А после опубликовала видео, где рассказала о закулисье таких снимков. Оказалось, для того чтобы их сделать, совсем необязательно снимать нижнее белье.

Когда, казалось бы, удивить уже можно мало чем, появился следующий пост. Он вызвал шквал лайков и комментариев. На нем донская красавица явилась народу в вязанных бикини. И, похоже, это настолько понравилось ее поклонникам, что они даже стали предлагать ей свои услуги. В частности, в ответ на фото в откровенном коктейльном платье, певицу засыпали предложениями связать для нее сапоги или носки.

Ну, и как обычно, сотни комментариев в духе: «Любимая моя, ну какая же ты шикарная не могу просто», «Дорогая моя, ты просто идеальная!» и «Суперкрасотка».