2018-09-24T14:50:13+03:00
Общество

«Губы свои, зубы тоже»: «Миссис Россия» Полина Диброва рассказала, зачем складывает губы уточкой

А заодно и ответила на критику некоторых поклонников
ГОШЕВ Игорь
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Красавица рассказала, что у нее все натуральное. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Красавица рассказала, что у нее все натуральное. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала пост-откровение и рассказала, зачем делает губы «уточкой».

- Дань моде, - честно призналась многодетная мать. - Бабушка все время критикует меня за положение губ. Сама не понимаю как их умудряюсь складывать и откуда взялась привычка ... Инстаграм пересмотрела. Утка - прекрасно подчеркивает худобу щек, увеличивает губы и удлиняет лицо. Вообще вытянутое лицо - признак породистости что-ли, но мы же не лошадки. Так делает большинство «селфисток» и я - не исключение. Потом смотрю на фото, совсем другой человек.

Кроме того, по словам Полины Дибровой, среди ее подписчиц есть любительницы разобрать ситуацию по частям. А директ завален. Поэтому она решила ответить всем и сразу.

- Итак: зубы свои, губы свои, нос свой, - сказала она, как отрезала. - Зубы мудрости удалены, но не по причине щек. Ничего не вкачено и не выкачено. Цвет волос свой, наращенных нет. На бровях микроблендинг, подкрашиваю тенями. Линз нет. Ресницы тоже свои, с недавних пор.

После этого красотка спросила: «Что еще интересует? Задавайте вопросы», таким образом призвав поклонников к диалогу.

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