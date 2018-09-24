2018-09-24T15:07:25+03:00
Общество

«Ростелеком» выступает генеральным партнером III Всероссийской конференции «Информационная безопасность и импортозамещение»

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
Поделиться:
&ensp;Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
Изменить размер текста:

27-28 сентября в Ростове-на-Дону при поддержке «Ростелекома» состоится III Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение». На одной площадке соберутся представители власти, бизнеса и компании-разработчики, чтобы обсудить актуальные риски в цифровой среде и возможности их упреждения. «Ростелеком» на мероприятии представит последние достижения и технологии в сфере кибербезопасности.

В конференции примут участие более 400 представителей ИТ-сферы и экспертов из 30 регионов страны. Организаторами события стали правительство Ростовской области, министерство информационных технологий и связи Ростовской области, ФСТЭК России по ЮФО и СКФО, Роскомнадзор и ФСБ России. Организационным партнером конференции выступает компания «ИнфоТеКС».

Одним из основных докладчиков на мероприятии выступит вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, который расскажет о происходящих изменениях в IT-отрасли. Его доклад «Информационная безопасность в эпоху цифровой трансформации» будет посвящен глобальной парадигме, которая изменяет подход к мониторингу данных. На фирменном стенде «Ростелекома» участники конференции познакомятся с современными технологиями, на основе которых уже работают федеральные программы «Безопасный город», «Умный город» и другие.

Вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов: «Ростелеком» выступает цифровым партнером для государства и бизнеса и имеет богатый опыт в области кибербезопасности, который нарабатывался десятилетиями. В этой сфере мы постоянно совершенствуем свои технологии и подходы в работе с клиентами, поэтому участие в конференции дает нам уникальную возможность рассказать всем заинтересованным сторонам про современные достижения в защите данных и продемонстрировать наши возможности.

Министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин: «За два предыдущих года конференция зарекомендовала себя как эффективная площадка для обмена опытом и объединения возможностей. Мы собираем самых качественных экспертов и передовые решения, которые позволят нам сформировать высокотехнологичную платформу государственного управления».

Конференция будет проходить в «ДонЭкспоцентре» 27-28 сентября по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, 30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону более 100 тысяч человек сделали прививку от гриппа
В Таганроге из-за съемок фильма «Одесса» перекроют улицы
В Ростовской области в ходе учебных тренировок в школах пожарные эвакуировали 238 тысяч учеников и педагогов
Первый замгубернатора Виктор Гончаров переизбран атаманом Всевеликого войска Донского еще на пять лет
«Она беременная?»: поклонники обсуждают предстоящее материнство невесты Баскова
«Губы свои, зубы тоже»: «Миссис Россия» Полина Диброва рассказала, зачем складывает губы уточкой
После демонстрации вязанных трусов, «Мисс Россия» Татьяне Котовой поклонники предлагают связать еще носки и сапожки
В центре Ростова-на-Дону обновят дорожные знаки и светофоры за 50 млн рублей
В Ростове-на-Дону на Малиновского иномарка влетела в столб
На фоне храма в нижнем белье: поклонники осудили пловчиху Юлию Ефимову за фривольное фото
Погода на неделю 24-30 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: днем обещают до плюс 19 градусов
Путин отправил в отставку куратора выборов в Заксобрание Ростовской области
В Ростове-на-Дону задержали мужчину по подозрению в изнасиловании и убийстве шестилетней дочери
Ростовчанин продает мяч с автографами сборной России за миллион рублей
Двое молодых грабителей из Новочеркасска задержаны в Ростове-на-Дону
30-летняя женщина погибла под колесами легковушки на трассе под Ростовом-на-Дону
С начала года в Ростове-на-Дону произошло 100 аварий с автобусами и маршрутками
Спасатели откачали почти утонувшую в Дону женщину
Зашел в гости: ростовчанин воровал драгоценности у своих знакомых
Отключения света в Ростове-на-Дону 24 сентября 2018: без электричества останутся сотни домов
Новый микрорайон на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону "подтянет" соседние кварталы
Меч Дона 29 сентября 2018: в центре Ростова-на-Дону пройдет рыцарский турнир
Купить iPhone XS в Ростове-на-Дону можно до старта продаж в России
Беременная женщина с 3-летним мальчиком попали под колеса иномарки в Ростове-на-Дону
Ростов - Уфа 22 сентября 2018: матч закончился вничью
В Ростовской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В Ростове-на-Дону задержали серийного грабителя девушек
Футболисты «Ростова» выйдут на матч с «Уфой» в черной форме