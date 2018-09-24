«Ростелеком» выступает генеральным партнером III Всероссийской конференции «Информационная безопасность и импортозамещение»

СЕГОДНЯ 15:07 2018-09-24T15:07:25+03:00

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27-28 сентября в Ростове-на-Дону при поддержке «Ростелекома» состоится III Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение». На одной площадке соберутся представители власти, бизнеса и компании-разработчики, чтобы обсудить актуальные риски в цифровой среде и возможности их упреждения. «Ростелеком» на мероприятии представит последние достижения и технологии в сфере кибербезопасности.

В конференции примут участие более 400 представителей ИТ-сферы и экспертов из 30 регионов страны. Организаторами события стали правительство Ростовской области, министерство информационных технологий и связи Ростовской области, ФСТЭК России по ЮФО и СКФО, Роскомнадзор и ФСБ России. Организационным партнером конференции выступает компания «ИнфоТеКС».

Одним из основных докладчиков на мероприятии выступит вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, который расскажет о происходящих изменениях в IT-отрасли. Его доклад «Информационная безопасность в эпоху цифровой трансформации» будет посвящен глобальной парадигме, которая изменяет подход к мониторингу данных. На фирменном стенде «Ростелекома» участники конференции познакомятся с современными технологиями, на основе которых уже работают федеральные программы «Безопасный город», «Умный город» и другие.

Вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов: «Ростелеком» выступает цифровым партнером для государства и бизнеса и имеет богатый опыт в области кибербезопасности, который нарабатывался десятилетиями. В этой сфере мы постоянно совершенствуем свои технологии и подходы в работе с клиентами, поэтому участие в конференции дает нам уникальную возможность рассказать всем заинтересованным сторонам про современные достижения в защите данных и продемонстрировать наши возможности.

Министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин: «За два предыдущих года конференция зарекомендовала себя как эффективная площадка для обмена опытом и объединения возможностей. Мы собираем самых качественных экспертов и передовые решения, которые позволят нам сформировать высокотехнологичную платформу государственного управления».

Конференция будет проходить в «ДонЭкспоцентре» 27-28 сентября по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, 30.