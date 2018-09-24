2018-09-24T15:13:04+03:00
Общество

«Она беременная?»: поклонники обсуждают предстоящее материнство невесты Баскова

Звездная пара показалась вместе
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Викторию называют самой красивой блондинкой современного шоу-бизнеса. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Викторию называют самой красивой блондинкой современного шоу-бизнеса. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
Изменить размер текста:

Поклонники заподозрили: невеста Баскова и самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева - в интересном положении. Такой вывод подписчики сделали после того, как красавица опубликовала в своем Инстаграм видео вместе с женихом.

- Прекрасный праздник в замечательной компании, - подписала его Виктория, а заодно хэштегами уточнила, что дело было на свадьбе.

Правда, на торжестве пара была в качестве ведущих вечера, так как на Лопыревой длинное черное платье в пол. Оно-то и стало предметом обсуждений на странице белокурой модели.

- Она беременная? - задала вопрос одна из подписчиц.

- Виктория в положении, - заключил другой.

Тут же еще один заметил, мол, явно не просто так: «Грудь большая, поправилась».

- Поздравляю с малышом! - забежал вперед паровоза еще один поклонников.

Кто-то решил, что дело в наряде блондинки:

- Вика, если вы не беременны, то платье не удачное. Что то надо делать либо беременеть, либо от лифа складки с платья убрать, - посоветовала одна из поклонниц.

- Вика, когда же мы наконец увидим тебя не в роли ведущей, а в роли невесты на свадьбе...Ты будешь самой красивой невестой в мире, - спросил у звезды еще один поклонник.

Объявились и те, кто был на торжестве: «Да вы были супер!!! Мы тоже были на этой свадьбе, сидели в первых рядах», «Вика и Коля ,вы действительно любите друг друга ,это видно по вашим глазам!», «Новых вам прекрасных проектов! Спокойствия и идиллии во всем! Вы прекрасны!».

lopyrevavikalopyrevavika
Прекрасный Праздник в замечательной компании @nikolaibaskov V #wedding
32242 отметок «Нравится»125 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону более 100 тысяч человек сделали прививку от гриппа
В Таганроге из-за съемок фильма «Одесса» перекроют улицы
В Ростовской области в ходе учебных тренировок в школах пожарные эвакуировали 238 тысяч учеников и педагогов
Первый замгубернатора Виктор Гончаров переизбран атаманом Всевеликого войска Донского еще на пять лет
«Ростелеком» выступает генеральным партнером III Всероссийской конференции «Информационная безопасность и импортозамещение»
«Губы свои, зубы тоже»: «Миссис Россия» Полина Диброва рассказала, зачем складывает губы уточкой
После демонстрации вязанных трусов, «Мисс Россия» Татьяне Котовой поклонники предлагают связать еще носки и сапожки
В центре Ростова-на-Дону обновят дорожные знаки и светофоры за 50 млн рублей
В Ростове-на-Дону на Малиновского иномарка влетела в столб
На фоне храма в нижнем белье: поклонники осудили пловчиху Юлию Ефимову за фривольное фото
Погода на неделю 24-30 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: днем обещают до плюс 19 градусов
Путин отправил в отставку куратора выборов в Заксобрание Ростовской области
В Ростове-на-Дону задержали мужчину по подозрению в изнасиловании и убийстве шестилетней дочери
Ростовчанин продает мяч с автографами сборной России за миллион рублей
Двое молодых грабителей из Новочеркасска задержаны в Ростове-на-Дону
30-летняя женщина погибла под колесами легковушки на трассе под Ростовом-на-Дону
С начала года в Ростове-на-Дону произошло 100 аварий с автобусами и маршрутками
Спасатели откачали почти утонувшую в Дону женщину
Зашел в гости: ростовчанин воровал драгоценности у своих знакомых
Отключения света в Ростове-на-Дону 24 сентября 2018: без электричества останутся сотни домов
Новый микрорайон на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону "подтянет" соседние кварталы
Меч Дона 29 сентября 2018: в центре Ростова-на-Дону пройдет рыцарский турнир
Купить iPhone XS в Ростове-на-Дону можно до старта продаж в России
Беременная женщина с 3-летним мальчиком попали под колеса иномарки в Ростове-на-Дону
Ростов - Уфа 22 сентября 2018: матч закончился вничью
В Ростовской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В Ростове-на-Дону задержали серийного грабителя девушек
Футболисты «Ростова» выйдут на матч с «Уфой» в черной форме