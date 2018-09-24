«Она беременная?»: поклонники обсуждают предстоящее материнство невесты Баскова

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-24T15:13:04+03:00

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Поклонники заподозрили: невеста Баскова и самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева - в интересном положении. Такой вывод подписчики сделали после того, как красавица опубликовала в своем Инстаграм видео вместе с женихом.

- Прекрасный праздник в замечательной компании, - подписала его Виктория, а заодно хэштегами уточнила, что дело было на свадьбе.

Правда, на торжестве пара была в качестве ведущих вечера, так как на Лопыревой длинное черное платье в пол. Оно-то и стало предметом обсуждений на странице белокурой модели.

- Она беременная? - задала вопрос одна из подписчиц.

- Виктория в положении, - заключил другой.

Тут же еще один заметил, мол, явно не просто так: «Грудь большая, поправилась».

- Поздравляю с малышом! - забежал вперед паровоза еще один поклонников.

Кто-то решил, что дело в наряде блондинки:

- Вика, если вы не беременны, то платье не удачное. Что то надо делать либо беременеть, либо от лифа складки с платья убрать, - посоветовала одна из поклонниц.

- Вика, когда же мы наконец увидим тебя не в роли ведущей, а в роли невесты на свадьбе...Ты будешь самой красивой невестой в мире, - спросил у звезды еще один поклонник.

Объявились и те, кто был на торжестве: «Да вы были супер!!! Мы тоже были на этой свадьбе, сидели в первых рядах», «Вика и Коля ,вы действительно любите друг друга ,это видно по вашим глазам!», «Новых вам прекрасных проектов! Спокойствия и идиллии во всем! Вы прекрасны!».