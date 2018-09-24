Первый замгубернатора Виктор Гончаров переизбран атаманом Всевеликого войска Донского еще на пять лет
Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, который последние пять лет возглавлял Всевеликое войско Донское, переизбран на этот пост решением Большого круга, состоявшегося в Новочеркасске.
Выступив перед казаками, Гончаров отметил, что в 2013-м, когда он стал войсковым атаманом, ставил перед собой задачи по созданию системы управления войском и обеспечению условий поступательного движения вперед.
По его словам, итогом почти тридцатилетней истории возрождения казачества и последних пяти лет стало выстраивание системы казачьих обществ, которая сегодня насчитывает десятки тысяч казаков, которые активно принимают участие в содействии органам власти в обеспечении безопасности граждан, борьбе с терроризмом, охране госграницы, патриотическом воспитании молодежи и т. д.
В настоящее время, сообщил Виктор Гончаров, 346 из 386 зарегистрированных казачьих обществ состоят в реестре, в них служат 33,4 тысячи казаков — причем, основная их часть приняла на себя обязательства по несению госслужбы. Кроме того, атаман акцентировал внимание казаков на том, что если в 2012-м средний возраст казаков Войска Донского составлял 56 лет, то сегодня это уже 50 лет.
Обсудив отчет Гончарова, казаки переизбрали его атаманом на второй срок — еще на пять лет: он, по традиции, принял из рук председателя Совета стариков символы атаманской власти и был приведен к присяге на Животворящем кресте и святом Евангелии.
КСТАТИ
Как озвучил в своем отчете председатель контрольно-ревизионной комиссии Всевеликого войска Донского Петр Барышников, на содержание казачьих дружин из бюджета за пять лет поступило почти 200 млн рублей, львиная доля которых, более 183 миллионов,была направлена на зарплату.