2018-09-24T15:13:10+03:00
Общество

Первый замгубернатора Виктор Гончаров переизбран атаманом Всевеликого войска Донского еще на пять лет

В качестве основных итогов первой пятилетки на этом посту он назвал «омоложение» казачества и его активное участие в госслужбе
Александр СТЕПАНОВ
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Казаки вновь доверили Виктору Гончарову атаманствовать. Фото: пресс-служба Всевеликого войска Донского.Казаки вновь доверили Виктору Гончарову атаманствовать. Фото: пресс-служба Всевеликого войска Донского.
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Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, который последние пять лет возглавлял Всевеликое войско Донское, переизбран на этот пост решением Большого круга, состоявшегося в Новочеркасске.

Выступив перед казаками, Гончаров отметил, что в 2013-м, когда он стал войсковым атаманом, ставил перед собой задачи по созданию системы управления войском и обеспечению условий поступательного движения вперед.

По его словам, итогом почти тридцатилетней истории возрождения казачества и последних пяти лет стало выстраивание системы казачьих обществ, которая сегодня насчитывает десятки тысяч казаков, которые активно принимают участие в содействии органам власти в обеспечении безопасности граждан, борьбе с терроризмом, охране госграницы, патриотическом воспитании молодежи и т. д.

В настоящее время, сообщил Виктор Гончаров, 346 из 386 зарегистрированных казачьих обществ состоят в реестре, в них служат 33,4 тысячи казаков — причем, основная их часть приняла на себя обязательства по несению госслужбы. Кроме того, атаман акцентировал внимание казаков на том, что если в 2012-м средний возраст казаков Войска Донского составлял 56 лет, то сегодня это уже 50 лет.

Обсудив отчет Гончарова, казаки переизбрали его атаманом на второй срок — еще на пять лет: он, по традиции, принял из рук председателя Совета стариков символы атаманской власти и был приведен к присяге на Животворящем кресте и святом Евангелии.

КСТАТИ

Как озвучил в своем отчете председатель контрольно-ревизионной комиссии Всевеликого войска Донского Петр Барышников, на содержание казачьих дружин из бюджета за пять лет поступило почти 200 млн рублей, львиная доля которых, более 183 миллионов,была направлена на зарплату.

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