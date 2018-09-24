В Ростовской области в ходе учебных тренировок в школах пожарные эвакуировали 238 тысяч учеников и педагогов

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-24T15:29:17+03:00

В ходе учебных тренировок в школах региона эвакуировано более 238 тысяч человек. Фото: ГУ МЧС России по РО

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Спасатели Ростовской области сообщили о проведении масштабных учений в школах донского региона. В течение двух недель специалисты разъясняли детям и педагогам основные правила безопасности и поведения во время пожара, после чего проводили совместные тренировки.

- Проведено более двух тысяч инструктивных занятий по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара со школьниками и педагогами, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области, добавляя, что в общей сложности в тренировках приняли участие 238 тысяч человек - это ученики и педагоги.

Напомним, до начала учебного года специалисты пожарного надзора провели операцию «Школа», во время которой проверили состояние помещений учебных учреждений, наличие работающих сигнализации и средств пожаротушения.