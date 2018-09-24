В Таганроге из-за съемок фильма «Одесса» перекроют улицы

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-24T15:46:35+03:00

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Власти Таганрога сообщили о перекрытии улиц в связи со съемками фильма «Одесса» (режиссер - Валерий Тодоровский).

- С 25 по 26 сентября движение транспорта будет временно прекращено: по переулку Антона Глушко (от Чехова до Розы Люксембург), улице Фрунзе (от Итальянского до Тургеневского), - пояснили в администрации города, призывая автомобилистов быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Напомним, съемки начались две недели назад, в городе воссоздают атмосферу Одессы 70-х годов (в центре событий - эпидемия холеры), для этого даже доставили ретро-трамвай из Волгограда. Участники массовки сообщили о появлении на площадке российских звезд - Леонида Ярмольника и Евгения Цыганова, которые задействованы в главных ролях. В ролях также заняты Ирина Розанова, Ксения Раппопорт и Евгения Бриг.