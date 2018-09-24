2018-09-24T16:19:24+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону более 100 тысяч человек сделали прививку от гриппа

В торговых центрах работают мобильные пункты вакцинации
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Мобильные пункты развернуты в торговых центрахМобильные пункты развернуты в торговых центрахФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону уже 100 тысяч человек сделали прививки от гриппа. Как сообщил «Ростов-официальный» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Надежду Левицкую, в нынешнем году поставлена задача привить 45% жителей донской столицы. Это позволит медикам надеяться на появление так называемой иммунной прослойки, которая обезопасит от эпидемии гриппа.

Напомним, сезонное заболевание может привести к осложнениям и даже к смертельным исходам в группах населения повышенного риска. А вакцинация, по убеждению медиков, – это самый эффективный путь профилактики инфекции.

ВНИМАНИЕ!

В торговых центрах откроют мобильный пункт вакцинации

Во вторник, 25 сентября, с 10:00 до 16:00 прививку можно будет сделать в вакциномобиле на парковке гипермаркета «О'КЕЙ» (бул.Комарова, 24А), а 29 сентября - на парковке МТРЦ «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25). С 24 по 28 сентября с 14:00 до 19:00, а также 29 и 30 сентября с 10:00 до 14:00 мобильный пункт вакцинации будет работать в торговом центре «Сокол» (проспект Стачки, 25). Ростовчан просят взять с собой паспорт и полис ОМС.

Прививка выполняется отечественной вакциной, в которой содержится минимальное количество частиц убитого вируса, на которые и вырабатывается защитный иммунитет.

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