Здесь не слышен детский смех: в Ростове-на-Дону детская площадка превратилась в свалку

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-25T10:12:51+03:00

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Жительница Ростова Екатерина Щербина пожаловалась в социальной сети на ужасное состояние десткиой площадки по адресу Добровольского, 15.

- Честно говоря, терпению пришел конец. Сколько же может мой (и не только мой) ребенок гулять рядом с кучей мусора. Не понимаю, кто должен убирать на детских площадках? - возмущается женщина. - Но не только мусор приводит в ужас, а еще и амброзия, растущая рядом с детской площадкой. Она уже выросла до колен взрослого человека. Никому нет дела до этого! С начала лета на этой площадке не слышен детский смех. Зато по ночам и утрам слышно, как компании пьяных людей ругаются матом и нередко случаются драки. По утрам и вечерам сидят алкоголики, а днем спят на лавочках!

Ростовчанка просит, чтобы городские чиновники обратили внимание на эту площадку и направили работников для уборки территории, а также огородили место, чтобы завсегдатаи соседних "наливаек" не ходили туда.