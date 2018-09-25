Здесь не слышен детский смех: в Ростове-на-Дону детская площадка превратилась в свалку
Жительница Ростова Екатерина Щербина пожаловалась в социальной сети на ужасное состояние десткиой площадки по адресу Добровольского, 15.
- Честно говоря, терпению пришел конец. Сколько же может мой (и не только мой) ребенок гулять рядом с кучей мусора. Не понимаю, кто должен убирать на детских площадках? - возмущается женщина. - Но не только мусор приводит в ужас, а еще и амброзия, растущая рядом с детской площадкой. Она уже выросла до колен взрослого человека. Никому нет дела до этого! С начала лета на этой площадке не слышен детский смех. Зато по ночам и утрам слышно, как компании пьяных людей ругаются матом и нередко случаются драки. По утрам и вечерам сидят алкоголики, а днем спят на лавочках!
Ростовчанка просит, чтобы городские чиновники обратили внимание на эту площадку и направили работников для уборки территории, а также огородили место, чтобы завсегдатаи соседних "наливаек" не ходили туда.