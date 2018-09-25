В Ростове-на-Дону женщина получила срок за контрабанду в дамской сумочке

СЕГОДНЯ 10:23 2018-09-25T10:23:56+03:00

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В Ростове-на-Дону суд приговорил 46-летнюю женщину с гражданством России и Израиля к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Дама признана виновной в контрабанде.

- Обвиняемая в июле 2017 года, выезжая в Израиль, пыталась переместить через таможенную границу в своей дамской сумочке среди личных вещей четыре монеты, три из которых изготовлены в Российской империи в 1898 и 1899 годах и одна - в Великобритании в 1904 году стоимостью более 110 тысяч рублей, - рассказали в Южной транспортной прокуратуре. - Согласно экспертному заключению, монеты относятся к категории культурных ценностей и для их вывоза за пределы Российской Федерации требуются разрешительные документы.

Женщина полностью признала свою вину и попросила рассматривать дело в особом порядке. Приговор в законную силу еще не вступил.