2018-09-25T11:33:05+03:00
Общество

«Ростелеком» организовал интернет для молодежного форума «Ростов-2018»

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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&ensp;Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером форума молодежи Южного федерального округа «Ростов-2018», который проходил с 10 по 21 сентября на берегу Азовского моря, в Неклиновском районе Ростовской области. Компания организовала проводной и беспроводной доступ в интернет для обеспечения образовательной и культурной программы мероприятия. Также на протяжении всех дней форума работал фирменный шатер «Ростелекома», в котором каждый вечер шли интеллектуальные игры, киберпоединки и другие развлекательные активности.

Организаторы события — комитет по молодежной политике Ростовской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) — подготовили участникам массу возможностей для тренировки креатива, равно как и мастер-классы от успешных экспертов — бизнесменов, политиков, артистов и спортсменов.

«Ростов-2018» объединил 1500 талантливых молодых людей от 18 до 30 лет, настроенных на решение социально-экономических и общественно-политических задач. В третий раз за свою 9-летнюю историю форум вышел за свои территориальные рамки и собрал представителей из большинства регионов страны.

Заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом Андрей Махаев: «Главная цель форума — интенсивный образовательный процесс. Сегодня он возможен только с цифровой связью, поэтому мы чувствуем на себе особую ответственность за эффективность всего проекта. Отмечу, что площадкой «Ростова» традиционно является село Натальевка, где даже сотовая связь работает с переменным успехом. «Ростелеком» — единственная компания, инфраструктура которой позволяет организовать здесь интернет».

В день закрытия форума Андрей Махаев провел встречу с участниками на тему настоящего и будущего телеком-отрасли и продемонстрировал видеоролик о смене технологических парадигм. В режиме живого диалога с топ-менеджером компании ребята обсудили современные тренды в телеком-отрасли и потребности общества в условиях цифровой экономики.

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