Чистка Западного: в Ростове-на-Дону снова будут рубить деревья

СЕГОДНЯ 11:36 2018-09-25T13:43:04+03:00

В Советском районе Ростова запланированы работы по очистке территории от сухих деревьев. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Аварийные стволы нашли на улицах Зорге и Еременко

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В Советском районе Ростова до 1 ноября планируется вырубить ряд аварийно-опасных деревьев. Как пояснили городские чиновники, обрезка производится в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с падением веток и стволов. В список попали деревья, растущие по следующим адресам:

улица Зорге, 10-12;

улица Зорге, 54;

улица Еременко, 87А;

улица 2-я Краснодарская, 169Б;

улица Томская, 91;

проспект Стачки, 225;

улица Пескова, 1/3;

проспект Коммунистический, 35/2.

- Администрация Советского района призывает жителей города, которые паркуют свои автомобили по указанным адресам, обязательно оставлять номера телефонов, - сообщает пресс-служба мэрии.