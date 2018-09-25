Чистка Западного: в Ростове-на-Дону снова будут рубить деревья
В Советском районе Ростова до 1 ноября планируется вырубить ряд аварийно-опасных деревьев. Как пояснили городские чиновники, обрезка производится в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с падением веток и стволов. В список попали деревья, растущие по следующим адресам:
улица Зорге, 10-12;
улица Зорге, 54;
улица Еременко, 87А;
улица 2-я Краснодарская, 169Б;
улица Томская, 91;
проспект Стачки, 225;
улица Пескова, 1/3;
проспект Коммунистический, 35/2.
- Администрация Советского района призывает жителей города, которые паркуют свои автомобили по указанным адресам, обязательно оставлять номера телефонов, - сообщает пресс-служба мэрии.