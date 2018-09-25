2018-09-25T12:32:22+03:00
Общество

Китайский город-побратим увековечат в парке Ростова-на-Дону

Памятный знак будет стоить городу почти полмиллиона рублей
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону поставят памятный знак китайскому городу-побратиму Яньтай. Новый объект появится в парке "Дружба" и будет стоить донской столице почти полмиллиона рублей. Такая цифра обозначена на сайте госзакупок, где управление благоустройства Ворошиловского района города недавно нашло подрядчика.

Согласно опубликованной документации, чугунный знак-медальон должен быть диаметром 128 сантиметров и располагаться на бетонном основании. На нем должен быть изображен герб Яньтая. Установка монумента планируется в октябре.

Напомним, два города стали побратимами в июне 2017 года. Китайский порт, расположенный в провинции Шандунь, стал 13-ым побратимом Ростова. Его население составляет более шести миллионов человек.

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