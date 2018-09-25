Все наладилось: житель Ростова-на-Дону выбросил гроб на мусорник

СЕГОДНЯ 13:13 2018-09-25T13:15:37+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию гроба, выброшенного в мусорную мульду. Очевидец сообщил, что запечатлел это на улице 2-й Володарского и спросил у пользователей Интернета - нормально ли это. Его ответили, что, по сути, гроб - это деревянная коробка с красной обивкой, и к нему не должно быть как-то особого отношения. Комментаторов больше заинтересовало, почему кто-то решил выбросить такой предмет. Неужели, был куплен, но не пригодился?

- Собирался помирать, но жизнь вдруг наладилась. Радоваться надо за человека, - иронизирует пользователь Александр.

- Кто-то вышел из глубокой депрессии, - добавил Игорь из Миллерово.

Многих комментаторов интересовало, пуст ли гроб. Но позже в сети появилась фотография, подтверждающая, что тела внутри не было. Зато там лежал какой-то пакет. Вероятно, с мусором.