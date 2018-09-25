2018-09-25T14:09:01+03:00
Общество

В многоэтажке суворовского микрорайона Ростова-на-Дону загорелась шахта лифта

К счастью, никто из жильцов не потрадал
Оксана АРТЕМОВА
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Пожар в микрорайоне Суворовском. Загорелся лифт.

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Утром 25 сентября на пульт МЧС позвонили очевидцы, которые сообщили, что в микрорайоне Левенцовский, на улице Петренко, загорелся лифт в одной из многоэтажек. На место выехали две пожарные машины.

- Сообщение о пожаре поступило в 8:46, а в 9:09 его ликвидировали, - сообщили в МЧС

В доме номер 16 сгорела шахта лифта на площади 6 кв.м.

Напомним, совсем недавно, 8 июля, большой бедой только чудом не завершился пожар в 24-этажном жилом комплексе, который находится на ул. Пацаева. Прибывшие по вызову пожарные так и не смогли проехать во двор, чтобы выдвинуть лестницу и начать тушение из цистерн своих спецмашин, из-за припаркованных машин жильцов.

- Горела квартира на 20-м этаже, 5-6 экипажей МЧС не могли подъехать, пришлось тянуть пожарный рукав через двор, - рассказали очевидцы. - Пожар вскоре потушили, обошлось без пострадавших.

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