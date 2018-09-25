2018-09-25T14:56:57+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону покажут экспонаты сирийской войны: захваченное у боевиков оружие, одежду

Выставка продлится 5 дней - с 26 по 30 сентября
Оксана АРТЕМОВА
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ЮВО покажет оружие террористовЮВО покажет оружие террористовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Ростове-на-Дону в рамках выставки, посвященной выполнению воинского долга военнослужащими России в рамках борьбы с международным терроризмом, покажут 100 военных экспонатов из Сирийской Арабской Республики. Ростовчане смогут увидеть самодельный миномет, беспилотный летательный аппарат, захваченное у боевиков оружие, средства связи и агитационные материалы, а также одежду террористов ИГИЛ*

- Также посетителей экспозиции в парке Горького будет ждать фотовыставка, на которой запечатлены все этапы подготовки, ведения и всестороннего обеспечения контртеррористической операции, а также деятельности российской группировки войск в Сирии. - говорит начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

ГДЕ И КОГДА

Выставка будет открыта для всех жителей и гостей города Ростова-на-Дону в парке отдыха им. М. Горького с 10.00 до 15.00 с 26 по 30 сентября 2018 года

* ИГИЛ - организация, запрещенная на территории Российской Федерации

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