Мужчина, пострадавший на пожаре в Суворовском, находится в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-25T16:11:25+03:00

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По уточненным данным, пожар, который вспыхнул сегодня, 25 сетября, в многоэтажке Суворовского района Ростова-на-Дону, не обошелся без трагедии. Огонь занялся не в лифтовой шахте, как сообщалось ранее, а в подсобном помещении на шестом этаже. Тушить огонь бросился 30-летний жилец дома. Уже через несколько минут на место происшествия прибыли 2 пожарные машины и восемь единиц личного состава.

Как сообщили собственные источники газеты "Комсомольская правда Ростов-на-Дону", пострадавший получил ожоги второй и третьей степени, у него обгорело практически все тело. Его состояние оценивается как тяжелое.

Причины пожара в доме по адресу Петренко, 16, устанавливаются.