2018-09-25T16:27:13+03:00
Звезды

Для концерта Баста везет на "Ростов-Арену" 200 специалистов из Москвы и Петербурга

Всего шоу организуют 400 человек
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Баста устроит грандиозный концерт на "Ростов-Арене".Баста устроит грандиозный концерт на "Ростов-Арене".Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В творческом объединении "Газгольдер" рассказали новые подробности о концерте Басты в Ростове-на-Дону, который намечен на 29 сентября. Напоним, что площадкой для шоу станет стадион "Ростов-Арена", который еще не использовался для музыкальных мероприятий.

- Этот концерт станет самым масштабным за всю историю выступлений музыканта в родном городе. Подготовка к выступлению началась за несколько месяцев до события. На концерте работает команда из 400 человек, в состав которой входят технические и звуковые специалисты, постановщики и менеджмент артиста. Из Москвы и Санкт-Петербурга на концерт едет более 200 специалистов, занятых на мероприятии, - поведали "КП" организаторы.

Известно, что на стадионе спроектировано несколько экранов общей площадью более 600 квадратных метров, на которых будет транслироваться все происходящее на сцене. Зрителям на всех местах должно быть хорошо видно. От главной сцены вперед, на поле арены будет выходить огромный "язык", на котором будет выступать Баста. Мне с ним музыку будет исполнять расширенный состав музыкантов. Шоу продлится более двух часов. Часть отсянтого на видео концертного материала войдет в документальный фильм, снятый в Ростове во время этой поездки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина, пострадавший на пожаре в Суворовском, находится в тяжелом состоянии
В Ростове-на-Дону покажут экспонаты сирийской войны: захваченное у боевиков оружие, одежду
В многоэтажке суворовского микрорайона Ростова-на-Дону загорелась шахта лифта
Все наладилось: житель Ростова-на-Дону выбросил гроб на мусорник
Китайский город-побратим увековечат в парке Ростова-на-Дону
Чистка Западного: в Ростове-на-Дону снова будут рубить деревья
«Ростелеком» организовал интернет для молодежного форума «Ростов-2018»
Убивший приятеля в пьяной драке житель Ростовской области получил 6 лет "строгача"
В Ростове-на-Дону женщина получила срок за контрабанду в дамской сумочке
Здесь не слышен детский смех: в Ростове-на-Дону детская площадка превратилась в свалку
В Ростове-на-Дону более 100 тысяч человек сделали прививку от гриппа
В Таганроге из-за съемок фильма «Одесса» перекроют улицы
В Ростовской области в ходе учебных тренировок в школах пожарные эвакуировали 238 тысяч учеников и педагогов
Первый замгубернатора Виктор Гончаров переизбран атаманом Всевеликого войска Донского еще на пять лет
«Она беременная?»: поклонники обсуждают предстоящее материнство невесты Баскова
«Ростелеком» выступает генеральным партнером III Всероссийской конференции «Информационная безопасность и импортозамещение»
«Губы свои, зубы тоже»: «Миссис Россия» Полина Диброва рассказала, зачем складывает губы уточкой
После демонстрации вязанных трусов, «Мисс Россия» Татьяне Котовой поклонники предлагают связать еще носки и сапожки
В центре Ростова-на-Дону обновят дорожные знаки и светофоры за 50 млн рублей