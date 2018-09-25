Для концерта Баста везет на "Ростов-Арену" 200 специалистов из Москвы и Петербурга

СЕГОДНЯ 16:14 2018-09-25T16:27:13+03:00

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В творческом объединении "Газгольдер" рассказали новые подробности о концерте Басты в Ростове-на-Дону, который намечен на 29 сентября. Напоним, что площадкой для шоу станет стадион "Ростов-Арена", который еще не использовался для музыкальных мероприятий.

- Этот концерт станет самым масштабным за всю историю выступлений музыканта в родном городе. Подготовка к выступлению началась за несколько месяцев до события. На концерте работает команда из 400 человек, в состав которой входят технические и звуковые специалисты, постановщики и менеджмент артиста. Из Москвы и Санкт-Петербурга на концерт едет более 200 специалистов, занятых на мероприятии, - поведали "КП" организаторы.

Известно, что на стадионе спроектировано несколько экранов общей площадью более 600 квадратных метров, на которых будет транслироваться все происходящее на сцене. Зрителям на всех местах должно быть хорошо видно. От главной сцены вперед, на поле арены будет выходить огромный "язык", на котором будет выступать Баста. Мне с ним музыку будет исполнять расширенный состав музыкантов. Шоу продлится более двух часов. Часть отсянтого на видео концертного материала войдет в документальный фильм, снятый в Ростове во время этой поездки.