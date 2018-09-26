В Ростовской области могут повысить взносы на капремонт, однако льготы власти пообещали сохранить

СЕГОДНЯ 10:17 2018-09-26T10:18:23+03:00

За три года в регионе отремонтированы более 1,8 тысячи многоквартирных домов

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Более 165 тысячи жителей Ростовской области почувствовали на себе результаты действия программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, а таковых за три года (2015-2017) привели в порядок 1 843 (общей площадью более 4,6 млн кв. м), причем в части из них этот процесс сопровождался заменой лифтов (всего — 743 лифта).

Все это обошлось в 7,7 млрд рублей.

Такие данные озвучил в ходе круглого стола замминистра ЖКХ РО Валерий Былков.

Вместе с тем, участники дискуссии не раз во время обсуждения подчеркнули, что реальная стоимость капремонта не сопоставима с действующим размером минимального взноса — уточнив, впрочем, что о резком увеличении тарифа на капремонт не может быть и речи. Однако при этом необходимо повышать платежную дисциплину: собираемость сборов сегодня составляет, по словам Былкова, свыше 90 процентов, но и те 10, что как бы выпадают, тоже должны направляться в работу.

- Из областного бюджета ежегодно предоставляется финансовая поддержка по капремонту, - отметил Валерий Былков. - Только за последние три года она составила почти 1,5 млрд рублей. И все существующие льготы на капремонт будут сохранены.

Добавим, что всего в региональную программу по капремонту включены порядка 18,7 тысячи домов общей площадью 53,3 млн кв. метров. В текущем году запланировано отремонтировать 1005 многоквартирных домов в 12 городах и 27 районах, на что будет направлено в сумме свыше 3 млрд рублей.