В Ростовской области двухлетний ребенок погиб от удара током из-за неисправного удлинителя

СЕГОДНЯ 10:22 2018-09-26T10:22:44+03:00

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В Родионово-Несветайском районе началась следственная проверка по факту гибели двухлетнего ребенка. Как сообщили в региональном следкоме, мальчик погиб накануне, 25 сентября.

- По предварительным данным, находясь по месту своего жительства, взял в руки неисправный переносной удлинитель, пластиковый корпус которого имел механические повреждения, и подсоединил удлинитель в электрическую розетку, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - В результате поражения электрическим током мальчик скончался.

Напомним, в Боковском районе к году ограничения свободы приговорили 32-летнюю маму, которая случайно убила собственного ребенка. Как сообщает региональный следком, трагедия случилась в конце мая нынешнего года.

После кормления своего новорожденного сына, заснула вместе с ним на диване, перекрыв рот и нос ребенка своим телом. Когда она проснулась, ребенок был уже мертв.