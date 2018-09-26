Пожаловаться на капремонт ростовчане смогут прямо в Генпрокуратуру РФ

СЕГОДНЯ 10:33 2018-09-26T11:40:30+03:00

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Сегодня, 26 сентября, начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе Константин Сомов проведет прием граждан по вопросам соблюдения законодательства при проведении капитального ремонта общедомового имущества на территории Ростова-на-Дону. Помогать ему будет и.о. прокурора Ростовской области Андрей Сысоенков.

- В ходе приема будут рассмотрены вопросы соблюдения прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства при организации и проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, - пояснили сотрудники донской прокуратуры.

Прием состоится с 12 до 14 часов в ростовской прокуратуре по адресу: улица Города Волос, 101.

Напомним, что в Ростовской области могут повысить взносы на капремонт, однако льготы власти региона пообещали сохранить. За три года на Дону отремонтированы уже более 1,8 тысячи многоквартирных домов.