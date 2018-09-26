На барахолке Ростова-на-Дону продают антикварное пианино 19 века за 6,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:36 2018-09-26T10:37:47+03:00

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Пианино по цене трехкомнатной квартиры продают на Интернет-банахолке "Юла" в Ростове-на-Дону. По словам продавца, фортепиано - удивительный шедевр 19 века, который не имеет аналогов не то что на юге России, но и во всем мире. Опять же, согласно утверждениям владельца, это единственное пианино на планете, сделанное на заказ, за всю историю планеты Земля.

- Как пианино оказалось в Ростове-на-Дону? А вы кто вообще? По объявлению звоните? Ничего вам рассказать не могу и не буду, кроме названия. И не вздумайте звонить с разных телефонов, никакой информации не получите. Если вас интересует, откуда пианино, я вас даже с хозяином связывать не буду, - огорошил собеседник на другом конце провода.

Общий вид старинного раритета. Фото: сайт объявлений "Юла"

"Клавиши из слоновой кости! Реальный покупатель получит чувствительно-значительную скидку!!!" - обещают в загадочном объявлении хозяева. Собственно, какие еще могут быть вопросы.