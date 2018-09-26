Вооруженная ножом обиженная торговка гонялась за мужчиной по Ростову-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-26T11:07:38+03:00

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Днем, 25 сентября, ростовчане стали свидетелями непонятной потасовки на рынке на улице Сержантова. Видео происшествия появилось в социальной сети. Как рассказали очевидцы, девушка вцепилась в мужчину и явно пыталась воздать ему за какие-то "заслуги". Двое прохожих то ли пытались разнять скандалившую пару, то ли помогали бить провинившегося "героя". Но затем произошло что-то несуразное. Девушка достала из-за прилавка нож и бросилась в погоню за мужчиной. Причем от нее убегали и те, кто его держал.

В комментариях под видео ростовчане предположили, что это была семейная ссора или мужчина неудачно попытался обокрасть торговку, а, может, и приставал к ней.

На место выезжали сотрудники полиции, сейчас по данному происшествию проводится проверка.