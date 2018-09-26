2018-09-26T11:07:38+03:00
Происшествия

Вооруженная ножом обиженная торговка гонялась за мужчиной по Ростову-на-Дону

Об инциденте рассказали в социальной сети
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Момент потасовки. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Момент потасовки. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Днем, 25 сентября, ростовчане стали свидетелями непонятной потасовки на рынке на улице Сержантова. Видео происшествия появилось в социальной сети. Как рассказали очевидцы, девушка вцепилась в мужчину и явно пыталась воздать ему за какие-то "заслуги". Двое прохожих то ли пытались разнять скандалившую пару, то ли помогали бить провинившегося "героя". Но затем произошло что-то несуразное. Девушка достала из-за прилавка нож и бросилась в погоню за мужчиной. Причем от нее убегали и те, кто его держал.

В комментариях под видео ростовчане предположили, что это была семейная ссора или мужчина неудачно попытался обокрасть торговку, а, может, и приставал к ней.

На место выезжали сотрудники полиции, сейчас по данному происшествию проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области задержали 700 килограммов раков без документов
Ярмарка на Покров в станице Каргинской 7 октября 2018: полная программа мероприятий
В Ростовской области за неделю 10,4 тысячи заболевших ОРВИ
Регистрация умерших и архивные справки в Ростове-на-Дону 2018: адрес, телефон
«Жопка огонь!»: пловчиха Юлия Ефимова продемонстрировала идеальный вид сзади
В Ростове-на-Дону разрабатывают инновационный парогенератор нового поколения
Хейтеры заподозрили жену Тарасова в новой беременности
Жительница Ростова-на-Дону просит изменить движение маршруток № 65
На барахолке Ростова-на-Дону продают антикварное пианино 19 века за 6,7 млн рублей
Пожаловаться на капремонт ростовчане смогут прямо в Генпрокуратуру РФ
В Ростовской области двухлетний ребенок погиб от удара током из-за неисправного удлинителя
В Ростовской области могут повысить взносы на капремонт, однако льготы власти пообещали сохранить
В Ростовской области в аварии пострадали восемь человек
В Ростове-на-Дону мужчине, изнасиловавшему 15-летнюю школьницу, дали 9 лет "строгача"