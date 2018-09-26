2018-09-26T11:31:08+03:00
Общество

Жительница Ростова-на-Дону просит изменить движение маршруток № 65

Она просит продлить их до Обсерваторной
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Горожанка просит продлить маршрут общественного транспорта. Фото: ГОПАЛО Ольга.Горожанка просит продлить маршрут общественного транспорта. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Ростовчанка просит изменить движение маршруток № 65. Такое предложение она опубликовала в Интернете на специализированном сайте.

- Дело в том, что по улице Обсерваторной проходит только 29 маршрут, что крайне не удобно, так как граждане, которые работают в центре или же в районе Железнодорожного вокзала, добираются на работу и домой около двух часов, - написала Ольга Ильенко на сервисе «Активный ростовчанин». - Маршрутное такси хоть и ходит часто с перерывом в пять-десять минут, но маршрутки постоянно забиты и втиснутся в них крайне сложно. Поэтому для удобства граждан я предлагаю продлить маршрут 65 номера. На данный момент, конечная остановка 65 маршрутки находится на Орбитальной, но если продлить его до Обсерваторной, то многие жители этого района смогут добираться в центр гораздо быстрее. И ко всему прочему заполненность 29 маршрутки снизится и жителям например СИТО, Сельмаша и Чкаловского не придется пропихивать себе место в маршрутке.

Инициативу горожанки поддержали всего четыре человека

КОНКРЕТНО

Проголосовать за инициативу можно здесь (перейти)

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