2018-09-26T11:57:20+03:00
Общество

Хейтеры заподозрили жену Тарасова в новой беременности

У соперницы Бузовой рассмотрели округлившиеся формы
ГОШЕВ Игорь
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Счастливые супруги не обращают внимание на злопыхателей. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.Счастливые супруги не обращают внимание на злопыхателей. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.
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В социальных сетях хейтеры заподозрили, что третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова снова в интересном положении. Такой вывод они сделали после очередной фотографии пары, которую они опубликовали каждый в своем Инстаграм. На атмосферном фото бывший муж Ольги Бузовой обнимает свою новую жену Анастасию из города Сальска Ростовской области. Рядом лежит лабрадор по кличке Тара, а на переднем плане новорожденная малышка.

- Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья, - написал Дмитрий на своей странице в социальных сетях. - Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки. Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время.

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#Repost @tarasov23 Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание
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Но смысл слов футболиста поклонники оставили за кадром. Их внимание привлекло совсем другое.

- Она что снова беременна? - написала одна из подписчиц Тарасовой-3.

- Я тоже так подумала, но скорее всего это подушка, - отвечает ей другая.

Бывалые просят злопыхателей успокоится: мол, если Анастасия родила в середине лета, то у нее просто не может быть такого внушительного живота.

К слову, оба поста супругов набрали больше 140 тысяч лайков.

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