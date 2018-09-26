2018-09-26T12:39:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разрабатывают инновационный парогенератор нового поколения

Он позволяет преобразовывать энергию с максимальной выгодой для потребителя
Ольга КУБЫШЕВА
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&ensp;Фото: Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростове-на-Дону разрабатывают уникальный парогенератор нового поколения, который способен производить от 100 до 1500 килограммов пара в час. Применяться они могут в ЖКХ, сельском хозяйстве, строительной отрасли, а также нефтяной, энергетической, фармацевтической и легкой промышленности. То есть там, где необходим пар и равномерный прогрев.

&ensp; Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Авторы разработки - резидент «Сколково» Айрат Фазлыев, ученые ДГТУ Владимир Шипилов и Валентин Сидоренко. Уникальность такого оборудования заключается в том, что оно производит пар посредством самого эффективного метода преобразования энергии - индукции с помощью сочетания воды, тока и нового магнитодинамического плазменного разряда. В разработке ученых процесс позволяет преобразовать энергию из одного вида в другой с максимально возможным коэффициентом полезного действия, что экономичнее и выгоднее для потребителя.

К слову, уникальные индукционные парогенераторы считаются наиболее надежными и потребляют меньше электроэнергии. При такой же производительности используемое сегодня в производственных процессах электродное и тэновое оборудование потребляет втрое больше.

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