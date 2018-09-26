«Жопка огонь!»: пловчиха Юлия Ефимова продемонстрировала идеальный вид сзади

СЕГОДНЯ 14:11 2018-09-26T14:11:40+03:00

В Инстаграм чемпионки Европы по плаванию Юлии Ефимовой небывалый ажиотаж. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

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В Инстаграм чемпионки Европы по плаванию Юлии Ефимовой небывалый ажиотаж. Спортсменка опубликовала в соцсети снимок, на котором продемонстрировала идеальный вид сзади.

- Немного потренировались, и снова в бой, - подписала фото пловчиха.

Однако поклонники отреагировали на увиденное бесконечными комплиментами в адрес Ефимовой: «Какой мощный плечевой пояс!», «Вот попа так попа», «Вид шикарный», «Жопка огонь!», «Не вижу бассейна, где?».

- Юлия, какая у вас красивая фигура! Слов не хватит описать! Вы в целом очень красивая и гармоничная, - написал один из поклонников.

А другая призналась, что спортсменку из Волгодонска знают даже дети:

- Юля!!! Какая же вы красивая!!!! Вела детям первым уроком в школе - историю плавания, так они Фелпса не все знают, а услышав Юля Ефимова, сразу кивают головой!!!

pryanya93 Немного потренировались, и снова в бой

Подписчики всего за несколько часов поставили больше 13 тысяч лайков и желают Юлии «удачи и много побед».

Напомним, в свое время один из мужских журналов назвал пятую точку Ефимовой — лучшей в российском спорте, история помнит снимки спортсменки и в откровенном нижнем белье, и с глубоким декольте. А еще один фривольный наряд на фоне храма возмутил некоторых ее подписчиков.