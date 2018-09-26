2018-09-26T15:15:23+03:00
Общество

Регистрация умерших и архивные справки в Ростове-на-Дону 2018: адрес, телефон

Выясняем, по какому адресу в Ростове-на-Дону происходит регистрация умерших и выдают архивные справки
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, по какому адресу в Ростове-на-Дону происходит регистрация умерших и выдают архивные справки. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, по какому адресу в Ростове-на-Дону происходит регистрация умерших и выдают архивные справки. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Регистрация умерших и архивные справки в Ростове-на-Дону 2018: какой адрес, телефон. Начиная с 24 сентября 2018 года городской (Кировский) отдел ЗАГС Ростова-на-Дону начал регистрацию смерти по новому адресу. Теперь нужные справки будут выдавать в здании, что расположено в переулке Крепостной, 132 ( на пересечении с улицей Малюгиной, - прим. автр.). Об этом сообщил замглавы администрации Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым вопросам Дмитриий Мамелко.

Известно, что ранее госрегистрация смерти осуществлялась на улице Соколова, 34. При этом, чтобы получить архивные справки и повторные свидетельства о смерти, необходимо было обращаться в основное здание Дворца бракосочетания, что на Университетском. Теперь же все необходимое стало доступно по одному адресу.

По словам чиновника, это не только позволит централизовать оказание госуслуг, но и из соображений корректности исключить выдачу повторных документов по актам смерти в том здании, где в это время могут идти церемонии бракосочетания.

КОНКРЕТНО

Адрес: г. Ростов-на-Дону, переулок Крепостной, 132.

Телефон: 8 (863) 288-85-85

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