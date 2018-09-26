2018-09-26T15:22:03+03:00
Общество

В Ростовской области за неделю 10,4 тысячи заболевших ОРВИ

Медики говорят, что цифры ниже эпидемических порогов
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области за неделю 10,4 тысячи заболевших ОРВИ.В Ростовской области за неделю 10,4 тысячи заболевших ОРВИ.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области к врачам за неделю обратились 10,4 тысячи жителей региона, которые пожаловались на высокую температуру, боль в горле, насморк и кашель. При этом из них 2,7 тысячи жителей Ростова-на-Дону. Цифры - почти на четверть ниже эпидемического порога, который вычисляют для каждой конкретной недели года с учетом многолетних показателей.

По данным эпидемиологов, лучший способ защитить себя от осложнений, которые может вызвать грипп, это сделать прививку. При этом начало осени - самое благоприятное время, пока вирусы еще не стали циркулировать так активно. Известно, что в первую очередь уже вакцинируют детей, медиков, учителей, пенсионеров и беременных. Кроме того, для желающих есть пункты на территории крупных торговых центров. Таким образом в донской столице делают все, чтобы создать необходимую иммунную прослойку и не допустить эпидемии.

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