В Ростовской области за неделю 10,4 тысячи заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-26T15:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области к врачам за неделю обратились 10,4 тысячи жителей региона, которые пожаловались на высокую температуру, боль в горле, насморк и кашель. При этом из них 2,7 тысячи жителей Ростова-на-Дону. Цифры - почти на четверть ниже эпидемического порога, который вычисляют для каждой конкретной недели года с учетом многолетних показателей.

По данным эпидемиологов, лучший способ защитить себя от осложнений, которые может вызвать грипп, это сделать прививку. При этом начало осени - самое благоприятное время, пока вирусы еще не стали циркулировать так активно. Известно, что в первую очередь уже вакцинируют детей, медиков, учителей, пенсионеров и беременных. Кроме того, для желающих есть пункты на территории крупных торговых центров. Таким образом в донской столице делают все, чтобы создать необходимую иммунную прослойку и не допустить эпидемии.