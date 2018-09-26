СЕГОДНЯ 15:36 2018-09-26T15:40:30+03:00

Выясняем, какая программа ждет гостей 7 октября 2018 на ярмарке в станице Каргинской

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Ярмарка на Покров в станице Каргинской 7 октября 2018: полная программа мероприятий. Гостей ждут в этот день с 09:00 до 14:00 в станице Каргинской Ростовской области.

Как рассказали в музее-заповеднике М.А. Шолохова, еще в прошлом веке Каргинская ярмарка, проводившаяся на Покрова была одна из самых известных. В этот день отмечался Войсковой праздник и праздник 12-го Донского казачьего полка. Бойкая торговля самыми разными товарами шла по неделе и дольше. Давали представления заезжие артисты, состязались силачи, дети катались на лошадях и качелях-каруселях.

И вот после векового перерыва ярмарку решено возродить. В этом году праздник пройдет в пятый раз. Место проведения уникального действа - подворье известного в былые времена всей округе казака Тимофея Каргина, владельца вальцовой мельницы, который в начале XX века был одним из организаторов ярмарки.

Гостей ждут конкурсы, мастер-классы, состязаниях силачей, народные казачьи песни. А еще - прогулки на лодках по Чиру, экскурсии по старинной вальцовой мельнице Тимофея Каргина, изображенной в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон».

КОНКРЕТНО

Какая программа мероприятий запланирована

- Открытие «Моста желаний» через реку Чир.

- Посадка «Сада писателей России имени М.А. Шолохова»: сад пополнится именными деревьями писателей из разных уголков России.

- Экскурсии по мельнице Т.А. Каргина, мемориальному дому Шолоховых, Приходскому училищу, в котором учился будущий писатель. Гости ярмарки узнают о детстве и юности Шолохова, увидят уникальное мельничное оборудование начала ХХ века, узнают о развитии мукомольного дела на Верхнем Дону.

- Ярмарочная торговля.

- Аукцион-спектакль «Купи барана!». Каждый желающий сможет принять участие в торге и купить знаменитых эдильбаевских баранов.

- Джигит-шоу «Донские казаки».

- Концерт фольклорных коллективов.

- Народный конкурс-дегустация «Каша – сила наша!». Победителя конкурса определит народное голосование.

- Киновыставка «Волшебный мир синематографа», сеансы немого кино.

- Выставка «В гости к каргинским мастерам».

- «Вернисаж в саду». Лучшие работы юных художников.

- Экскурсия-дегустация «История винокурения на Верхнем Дону в конце XIX – нач. ХХ вв.». Экскурсия проходит в интерьерах старинного «Питейного заведения», знакомит с секретами приготовления донских настоек.

- Состязания силачей, силовой экстрим. Зрители увидят выступление Дмитрия Нагорного – одного из сильнейших людей планеты, трехкратного бронзового призера чемпионата мира по силовому экстриму, мастера спорта международного класса.

- Интерактивная выставка «История фотографии на Верхнем Дону в начале ХХ века» и фото на память в старинном фотосалоне.

- Мастер-классы рукоделия и ремёсел. Гончарное дело, резьба и роспись по дереву, керамике, лозоплетение, изготовление сувениров из лыка.

- Лотерея «Счастливое перо». Старинная ярмарочная лотерея, где указателем выигрыша служит гусиное перо.

- Катание на старинных качелях и каруселях, на лодках по реке Чир, на лошадях и пони в экипаже и верхом.

- Старинные забавы казачат.

- Игра-приключение для детей «Тайна старой мельницы». Ребята услышат легенду о смекалистом мельнике, жившем в хуторе Каргине в начале прошлого столетия, побывают в машинном отделении и сарае-ссыпке, узнают много интересного.

- Полевая кухня и кулинарные уроки.

- Награждение победителей конкурса «Лучшее казачье подворье станицы Каргинской».