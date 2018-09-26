2018-09-26T15:51:03+03:00
Общество

В Ростовской области задержали 700 килограммов раков без документов

Машина ехала в Новошахтинск из Саратовской области
Ольга ГОПАЛО
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Машину остановили госавтоинспекторы. Фото: ЮТУ.Машину остановили госавтоинспекторы. Фото: ЮТУ.
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В Ростовской области задержали автомобиль, в котором обнаружили 700 килограммов раков. Об этом рассказали в региональном Управлении ветеринарии. Известно, что инцидент произошел поздно ночью на въезде в город Морозовск. Автомобиль марки «Фольксваген» остановили для проверки документов. Каково же было удивление госавтоинспекторов, когда они увидели фургон забитый живым грузом. Авто направлялось из города Энгельс Саратовской области в Новошахтинск.

В ведомстве добавили, что изначально с документами на деликатес возникли проблемы. Бумаги появились лишь на следующее утро.

- В связи с этим специалистам управления предстоит рассмотреть вопрос не только о нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки и хранения продуктов питания, но еще и о фальсификации документов, - сообщил главный государственный ветеринарный инспектор управления ветеринарии Ростовской области Андрей Украинцев.

Известно, что водителя уже привлекли к административной ответственности.

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